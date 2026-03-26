Tras violentos asaltos, destituyen al director de Policía de Alto Paraná

Según la resolución N° 324 firmada el día de la fecha por el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Humberto Benítez González, asume como nuevo director de Policía del Alto Paraná el comisario general inspector José Félix Vega, en reemplazo del comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, quien pasa a ocupar la Dirección de Policía del departamento Central.

Igualmente, fue destituido el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana del Alto Paraná, comisario principal Humberto Galeano, cuyo reemplazante será designado en las próximas horas, según fuentes de la misma Comandancia de la Policía.

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En tanto que el comisario general inspector Eladio Rubén Martínez Reyes, quien era el titular de la dirección de Policía en departamento Central ahora pasa a ocupar el cargo de director de la Dirección de Gestión Personal.

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Por su parte la comisario general inspector María Rossana Chávez Leal pasa a ocupar el cargo de directora de la Dirección de Contra Hechos Punibles y Financieros, cargo que venía ocupando el comisario general José Félix Vega.bios en l

Otros cambios en cargos relevantes

En tanto que el comisario general inspector Nelson Ángel Ovelar González, es el nuevo director de Policía del departamento de Caazapá y el comisario general inspector Hugo Humberto Díaz Alcaráz, pasa a ser el titular de la Dirección Científica y Técnica, cargo que ocupaba María Rossana Chávez Leal.

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Por su parte el comisario general inspector Luis Atilio Justiniano Barrios, en el nuevo director de Policías de la Cordillera.

Otro de los promocionados es el comisario general inspector Néstor Ramón Agüero Fernández en el cargo de director de la Dirección de Desarmadero de Automotores (DISA).

Por último, también se dispuso el nombramiento del comisario general inspector Félix Erico Santacruz Hermosa como director de la Dirección de Bienestar del Personal Policial y el comisario general inspector Reinaldo Delgado Arce, es el nuevo director de Policía del departamento de Presidente Hayes.

Estos cambios fueron tomados a raíz de los violentos asaltos registrados en las últimas semanas en el Alto Paraná y otras localidades del país. Recordemos que en la madrugada del jueves 26 de febrero pasado una veintena de criminales tomaron el centro de la ciudad de Naranjal, Alto Paraná, donde luego de neutralizar a los agentes de la comisaría local volaron parte de la sucursal del banco Sudameris, de donde se llevaron unos G. 1.500.000.000, aunque manchados de tinta roja.

Otro de los golpes que generaron zozobra e indignación en toda la población esteña ocurrió en la mañana del lunes 23 de marzo, cuando al menos tres criminales asesinaron a balazos al guardia de seguridad privada Sebastián Alfonso Amaro para robar cajas del medicamento adelgazante Tirzepatida de un depósito ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

También hubo asaltos en Central

Igualmente se registraron varios otros asaltos en la zona, pero que no causaron la pérdida de vidas humanas, aunque terminaron en millonarios perjuicios económicos para las empresas afectadas.

El accionar de las bandas criminales también afectaron a localidades del departamento Central, principalmente a la ciudad de Luque, donde también se registraron violentos golpes contra varias entidades privadas, según explicaron las fuentes.