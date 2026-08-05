Emblemático parque céntrico de Ciudad del Este, abandonado y repleto de basura

Se trata del emblemático Parque Verde, donde antiguamente estaba ubicada la piscina municipal, en plena zona céntrica de la capital departamental. El predio está situado al costado de la oficina regional de Turismo, donde diariamente turistas y agencias acuden en busca de información, encontrándose con una imagen totalmente deteriorada de la ciudad.

El Parque Verde fue intervenido en varias ocasiones por la Municipalidad de Ciudad del Este; sin embargo, en ninguna de ellas se realizaron los mantenimientos periódicos necesarios, por lo que, tras algunos meses, todas las mejoras terminaron deteriorándose.

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El estado actual del parque es preocupante, no solo por la mala imagen que proyecta, sino también por la inseguridad que genera en la zona. El lugar fue prácticamente tomado por personas adictas a sustancias estupefacientes, que dejan a su paso restos de comida, ropas y otros desechos. Además, realizan sus necesidades fisiológicas en el predio, generando un olor nauseabundo.

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El abandono también se refleja en los parques infantiles, que están completamente destruidos. Asimismo, la fuente de agua permanece seca, cubierta de malezas, tierra y basura.

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Desde la comuna esteña explicaron que para el próximo año está prevista una intervención integral del Parque Verde. El proyecto formará parte de un paquete de obras de mejoramiento del Lago de la República.

¿En qué consiste el proyecto?

Según un proyecto de la Municipalidad, el Parque Verde será readecuado para albergar un estacionamiento de casas rodantes con servicios básicos para los viajeros. El objetivo es convertirlo en un punto estratégico de recepción para turistas, tanto del interior del país como del extranjero.

La iniciativa busca ofrecer un espacio seguro, equipado y con la infraestructura adecuada para que los viajeros puedan estacionar sus vehículos, realizar tareas de mantenimiento y, al mismo tiempo, recorrer la ciudad, consumir en los comercios locales y fomentar el movimiento económico.

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Para garantizar una estadía cómoda y funcional, el área contará con servicios esenciales, como puntos de conexión eléctrica para los vehículos, tomas de agua potable, estaciones especializadas para el desagüe y tratamiento de aguas residuales y grises de las casas rodantes, además de sanitarios y duchas de uso común para los visitantes.

Con esta iniciativa se busca fomentar el turismo itinerante, un segmento de viajeros que busca destinos amigables con este estilo de vida, facilitando su llegada, permanencia y recorrido por la ciudad capital de Alto Paraná.