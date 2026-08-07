Viernes fresco con lluvias dispersas y mejora gradual del tiempo

La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

Para mañana, sábado, se espera un ascenso de la temperatura, con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos serán variables al inicio y luego rotarán al sur. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 24°C.

En tanto, el domingo continuará con condiciones similares: ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, aunque el tiempo tenderá a mejorar hacia el final de la jornada. Los vientos soplarán del sur, con temperaturas que variarán entre 14°C y 21°C.