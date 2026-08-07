ABC en el Este
07 de agosto de 2026 a la - 06:42

Viernes fresco con lluvias dispersas y mejora gradual del tiempo

La Dirección de Meteorología prevé una jornada fresca y lluvias dispersas en el Este del país.
La Dirección de Meteorología prevé una jornada fresca y lluvias dispersas en el Este del país.abc color

Ciudad del Este inicia este viernes con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado. De acuerdo con el pronóstico, la jornada estará marcada por vientos del sector sur que luego serán variables, además de lluvias dispersas durante gran parte del día, con una mejoría prevista hacia las últimas horas.

Por ABC Color

La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

Para mañana, sábado, se espera un ascenso de la temperatura, con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos serán variables al inicio y luego rotarán al sur. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 24°C.

En tanto, el domingo continuará con condiciones similares: ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, aunque el tiempo tenderá a mejorar hacia el final de la jornada. Los vientos soplarán del sur, con temperaturas que variarán entre 14°C y 21°C.