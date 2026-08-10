ABC en el Este
10 de agosto de 2026 a la - 06:46

Ciudad del Este tendrá una jornada fría y probabilidad de lluvias

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Meteorología prevé una jornada fría a fresca en Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE. Una jornada fría a fresca, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, se prevé para este lunes en Ciudad del Este. El pronóstico también contempla la posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas y vientos moderados provenientes del sur.

Por ABC Color

Según la actualización meteorológica la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 20 °C.

Para el martes se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur que posteriormente serían variables.

Las lluvias dispersas persistirían durante la jornada. La temperatura mínima prevista es de 13 °C, con una máxima de 22 °C.

El miércoles marcaría un leve ascenso de las temperaturas. Se pronostica un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego serían variables.

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La mínima se ubicaría en 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.