Ciudad del Este una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas

Para este martes, se espera una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del sur, que posteriormente serían variables. También se anuncian lluvias dispersas. La temperatura mínima prevista es de 13 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 22 °C.
El miércoles se presentaría nuevamente fresco a cálido, aunque con mejores condiciones en el cielo. Meteorología pronostica un ambiente nublado a parcialmente nublado, con vientos del noreste que luego serían variables. Las temperaturas oscilarían entre 16 °C y 25 °C.
Para el jueves, las condiciones volverían a ser más inestables. Se prevé cielo mayormente nublado, vientos variables que luego soplarían desde el sur y lluvias dispersas, con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima sería de 18 °C, mientras que la máxima llegaría a 25 °C.