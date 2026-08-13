Alumno saca una pistola durante una pelea y suboficial logra desarmarlo

El incidente se registró este mediodía a la salida de una conocida institución educativa privada. Según el informe, los dos estudiantes, uno de ellos de 15 años y el otro de 16, se encontraban discutiendo cuando la situación subió de tono.

En un momento, el adolescente de 15 años extrajo una pistola y apuntó al otro alumno del mismo colegio. Al percatarse de lo ocurrido, el suboficial mayor de la Policía Nacional Livio Díaz, personal del Departamento de Interpol, quien se encontraba libre de servicio, intervino de inmediato para separar a ambos estudiantes y logró quitarle el arma al adolescente.

Tras ser desarmado, el menor salió corriendo del lugar. Posteriormente, el padre del adolescente se presentó ante los intervinientes y manifestó que su hijo se encontraba atravesando un cuadro depresivo y que desconocía el motivo de la pelea.

El arma incautada es una pistola marca ROHM, modelo RG800, calibre 8 mm, de procedencia alemana, que contaba con dos vainillas sin percutir.

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Personal policial, a cargo del oficial primero P.S. Óscar Cáceres, se constituyó en el lugar y recibió el arma de manos del suboficial que intervino en el incidente.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno, Luis Trinidad, quien dispuso la incautación del arma y ordenó que el padre del adolescente se presente ante la Unidad Fiscal.