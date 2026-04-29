Amenazas de tiroteo: protocolo del MEC es insuficiente, dicen directores

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), registra más de 30 amenazas de tiroteo en las últimas dos semanas, en instituciones educativas de todo el país. Se trata, según estimaciones de las autoridades, de réplicas que se dan a nivel regional y que se iniciaron como retos virales en redes sociales.

Como primera y principal medida, la cartera educativa exige la aplicación del protocolo de seguridad, establecido a través de la resolución N° 183/26, que implica básicamente comunicar a instancias como la Policía Nacional cuando se dan este tipo de hechos en los centros escolares.

Es más, la respuesta oficial del MEC ante este tipo de sucesos, por los cuales se suspendieron las clases en al menos 30 escuelas, fue la publicación de la circular N° 2/26, firmada por Lidia Barrios, la directora general de Gestión Educativa Departamental, el 22 de abril.

Miembros del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), se reunieron ayer por la tarde con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para debatir sobre las advertencias que fueron halladas, la respuesta por parte del Estado y las acciones que deben realizar en comunidad.

¿Qué dicen los directores de escuelas sobre las amenazas de tiroteo?

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, afirmó que para los directores de instituciones educativas públicas, el protocolo del MEC es insuficiente y tampoco brinda garantías para prevenir que se den más casos de amenazas de tiroteo, masacre o problemas con la portación de armas en los establecimientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Todos tenemos que hacer un mea culpa, los directores, los docentes, las familias, pero el Estado también está en falta grave con la sociedad y la ciudadanía, porque no hay un abordaje total o integral. Faltan psicólogos, orientadores, profesores guías, nos prometieron 3.000 psicólogos, esperamos este año por lo menos 500”, apuntó el gremialista.

Expresó que, como gremio, el Sinadi presentará un plan piloto de prevención para trabajar en escuelas, colegios, con estudiantes y con sus familias. “Convocaremos al Ministerio de Salud, a la Policía Nacional y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para hablar en las instituciones”, remarcó.

La intención del sindicato es trabajar primero en 8 centros educacionales de Asunción y de Central, que son los que más casos de violencia escolar presentan. Según los datos oficiales, más del 90% de las amenazas de tiroteo se dieron en estas dos zonas del país.

¿Cómo se dieron las amenazas de tiroteo en Paraguay?

Una seguidilla de casos de presuntas amenazas de tiroteo surgieron desde el 17 de marzo en instituciones educativas de gestión pública, privada y privada subvencionada en todo el país.

El método es idéntico en todas las situaciones. “Descubren” mensajes escritos en los baños, con frases como “Mañana tiroteo. No vengan”.

Sonia Escauriza, directora de Protección de la Niñez del MEC, asegura que por el parecido a casos regionales en escuelas de Argentina y de Chile, sospechan que se trata de “retos virales” que se ejecutan a través de redes sociales como el Tiktok, la plataforma más utilizada actualmente por alumnos en edad escolar.

Directores plantean prevención piloto ante amenazas de tiroteo

Marecos explicó que, el plan piloto sería desarrollado primeramente en grandes establecimientos como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), en el Colegio Nacional Saturio Ríos de San Lorenzo, el Miguel Torales de Ypané y el Fernando de la Mora, de esta ciudad.

Estos sitios tienen en común una matrícula igual o superior a los 1.000 estudiantes en el tercer ciclo y el nivel medio.