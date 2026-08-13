Mañana es asueto en Hernandarias por su fiesta patronal

Mediante la Resolución Nº 3755/2026, la Municipalidad de Hernandarias declaró asueto distrital para mañana, 14 de agosto de 2026, en el marco de las fiestas patronales.

La disposición tiene como finalidad permitir la participación de las familias hernandarienses en las actividades religiosas, culturales y tradicionales previstas desde esta noche hasta mañana, cuando se prevé la serenata en honor a la Virgen.

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La Municipalidad de Hernandarias, a través de la Dirección de Educación y Cultura, organiza una serie de actividades conmemorativas en el marco de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que se desarrollarán hoy y mañana.

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Las actividades incluyen un festival artístico y una feria de comidas. Además, se realiza el novenario en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

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“Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción constituyen una de las celebraciones de mayor relevancia religiosa, cultural y social para la comunidad hernandariense, congregando anualmente a miles de fieles y visitantes que participan de los actos litúrgicos, festivales culturales, ferias artesanales, exposiciones gastronómicas y demás actividades organizadas con motivo de tan significativa fecha”, refiere la resolución.

Mañana, viernes, la programación incluirá una misa, procesión, presentaciones de danza y una gran feria gastronómica en la Plaza Central de Hernandarias.