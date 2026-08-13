Pronóstico anuncia un jueves fresco a cálido y con lluvias en Ciudad del Este

La temperatura mínima prevista es de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Para el viernes, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre 16 °C y 23 °C.

En tanto, para el sábado se espera una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos soplarían inicialmente del sureste y luego serían variables. La temperatura mínima estimada será de 17 °C, mientras que la máxima podría ascender hasta los 28 °C.