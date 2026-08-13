ABC en el Este
13 de agosto de 2026 a la - 07:01

Pronóstico anuncia un jueves fresco a cálido y con lluvias en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este jueves.
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este jueves.

La jornada de este jueves se presentará fresca a cálida en Ciudad del Este, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Según el pronóstico, se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas durante el día.

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista es de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Para el viernes, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre 16 °C y 23 °C.

En tanto, para el sábado se espera una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos soplarían inicialmente del sureste y luego serían variables. La temperatura mínima estimada será de 17 °C, mientras que la máxima podría ascender hasta los 28 °C.