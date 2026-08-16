ABC en el Este
16 de agosto de 2026 a la - 07:23

Pronostican un domingo cálido para el Este del país

Personas sin identificar caminan y montan bicicletas en un sendero junto a un lago, rodeados de vegetación y edificios urbanos.
El tiempo en Ciudad del Este se prsenta cálido y sin lluvia.Tereza Fretes Alonso

Un domingo cálido se pronostica para Ciudad del Este y alrededores, según la Dirección Nacional de Meteorología. Tanto hoy como mañana, las probabilidades de lluvia son bajas, aunque el tiempo permanecerá nublado.

Por ABC Color

La jornada de hoy, domingo, se presenta cálida durante las primeras horas y se tornará calurosa en el transcurso de la mañana y la tarde. Se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 30 °C en la zona Este del país. Los vientos soplarán del sector norte con intensidad moderada.

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Para mañana, lunes, se mantendrían condiciones similares, con temperaturas mínimas de entre 19 y 20 °C y máximas de 30 a 31 °C. Los vientos continuarán soplando del norte y noreste, con intensidad moderada. Hacia el final de la jornada, rotarán al sector sur.

Las probabilidades de lluvias serán bajas tanto hoy como mañana. Sin embargo, para el martes se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas. Los vientos irán rotando al sector sur.

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