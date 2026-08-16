Pronostican un domingo cálido para el Este del país

La jornada de hoy, domingo, se presenta cálida durante las primeras horas y se tornará calurosa en el transcurso de la mañana y la tarde. Se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 30 °C en la zona Este del país. Los vientos soplarán del sector norte con intensidad moderada.

Clima en Paraguay: pronóstico para el fin de semana

Para mañana, lunes, se mantendrían condiciones similares, con temperaturas mínimas de entre 19 y 20 °C y máximas de 30 a 31 °C. Los vientos continuarán soplando del norte y noreste, con intensidad moderada. Hacia el final de la jornada, rotarán al sector sur.

Las probabilidades de lluvias serán bajas tanto hoy como mañana. Sin embargo, para el martes se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas. Los vientos irán rotando al sector sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy