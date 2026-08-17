Meteorología anuncia calor para este lunes y lluvias dispersas desde el miércoles

Según el reporte actualizado este lunes, se prevé un cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. La temperatura mínima estimada es de 21 °C, mientras que la máxima llegará a 32 °C.

Para mañana, martes, las condiciones se mantendrán cálidas a calurosas, aunque con mayor presencia de nubosidad. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos variables que posteriormente rotarán al sur, con una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C.

El cambio más marcado se espera para el miércoles, cuando el ambiente pasará de fresco a cálido. La jornada estará caracterizada por cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. Las temperaturas descenderán, con una mínima prevista de 18 °C y una máxima de 25 °C.