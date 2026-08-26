ABC en el Este
26 de agosto de 2026 a la - 06:33

Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas

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Meteorología prevé una jornada fresca a cálida en el Este del país.

El clima se presentará fresco a cálido este miércoles en Ciudad del Este, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del norte y lluvias dispersas durante las primeras horas, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 30 °C. Las condiciones tenderían a mejorar durante el transcurso de la jornada.

Para el jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31 °C.

El ascenso térmico será más marcado el viernes, cuando se prevé una jornada calurosa, con una mínima de 23 °C y una máxima que llegaría a los 35 °C. El cielo permanecería parcialmente nublado, con vientos moderados del norte que posteriormente serían variables.