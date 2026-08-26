Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas

La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 30 °C. Las condiciones tenderían a mejorar durante el transcurso de la jornada.

Para el jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31 °C.

El ascenso térmico será más marcado el viernes, cuando se prevé una jornada calurosa, con una mínima de 23 °C y una máxima que llegaría a los 35 °C. El cielo permanecería parcialmente nublado, con vientos moderados del norte que posteriormente serían variables.