Ciudad del Este tendrá un viernes muy caluroso, según Meteorología

Durante la jornada se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos moderados del sector norte. Las condiciones favorecerán un ambiente caluroso en gran parte del día.

Para el sábado, las condiciones comenzarán a cambiar. La temperatura oscilará entre 22 °C y 36 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del norte que posteriormente rotarán al sur. También se pronostican lluvias dispersas.

El domingo continuará el ambiente cálido a caluroso, aunque con un descenso de la temperatura máxima, que llegaría a 32 °C. La mínima prevista es de 22 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serían variables. Además, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.