ABC en el Este
28 de agosto de 2026 a la - 06:46

Ciudad del Este tendrá un viernes muy caluroso, según Meteorología

Meteorología anuncia lluvias dispersas para este viernes en el Este del país.
Meteorología anuncia lluvias dispersas para este viernes en el Este del país.Tereza fretes alonso

El ambiente se presentará muy caluroso este viernes, con una temperatura máxima prevista de 36 °C y una mínima de 23 °C, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Por ABC Color

Durante la jornada se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos moderados del sector norte. Las condiciones favorecerán un ambiente caluroso en gran parte del día.

Para el sábado, las condiciones comenzarán a cambiar. La temperatura oscilará entre 22 °C y 36 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del norte que posteriormente rotarán al sur. También se pronostican lluvias dispersas.

El domingo continuará el ambiente cálido a caluroso, aunque con un descenso de la temperatura máxima, que llegaría a 32 °C. La mínima prevista es de 22 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serían variables. Además, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.