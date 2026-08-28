Penas de hasta 32 años para banda que asaltó a una jueza en Ciudad del Este

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Gloria Vera, e integrado además por los magistrados Margarita Martínez y Diego Duarte. El fallo fue adoptado por unanimidad tras un juicio oral que se extendió por más de dos meses. Todos fueron hallados culpables de robo agravado, asociación criminal y otros.

El condenado con la pena más elevada fue Ubaldo Báez Ramírez, señalado como cabecilla de la gavilla, quien deberá cumplir 22 años y seis meses de prisión, además de otros 10 años de medida de seguridad.

En tanto, Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea fueron sentenciados a 20 años de cárcel cada uno, con cinco años adicionales de medida de seguridad. Shirley Antonia Ramírez recibió una pena de 11 años de prisión.

Los cuatro fueron encontrados culpables de robo agravado, asociación criminal y otros hechos punibles relacionados con el violento atraco.

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Un millonario golpe durante la madrugada

El asalto por el cual fueron condenados ocurrió el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, en una vivienda ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente, de Ciudad del Este.

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Los delincuentes irrumpieron armados en la residencia del empresario Wolnei Aloisio Troes Canal y su esposa, la jueza y vicepresidente de la Sexta Circunscripción Judicial, Ybete Welter de Troes, y exigieron utilizando una violencia extrema la entrega del dinero que se encontraba en el inmueble.

El grupo terminó llevándose alrededor de G. 810 millones en efectivo, además de 2.000 reales, el DVR del sistema de cámaras de seguridad y una mira telescópica.

Durante el asalto, los delincuentes habrían utilizado además un inhibidor de señal con 14 antenas, presuntamente para evitar el funcionamiento de los sistemas de comunicación y seguridad de la vivienda.

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín, quienes durante el juicio presentaron elementos documentales y testimoniales destinados a demostrar la participación de los procesados en el atraco.

El juicio oral comenzó el 15 de junio de 2026 y culminó en la noche del 27 de agosto, cuando el Tribunal dio a conocer su decisión.