Médica escracha a candidato del clan Zacarías y el video se vuelve viral

La doctora Francisca Toledo cuestionó las condiciones en las que funciona la unidad sanitaria visitada por el candidato y la falta de medicamentos para los pacientes.

“Podés filmar, podés grabar y hacerle llegar a quien tenga que llegar, porque siento impotencia, rabia tengo por ningunearnos de esa forma”, le reclamó la médica al candidato que encabeza la lista de concejalía por la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Ciudad del Este.

Según explicó, en la USF a su cargo tiene registrados a 353 pacientes hipertensos, pero solamente recibieron 150 comprimidos de enalapril.

La profesional también dijo que muchos pacientes llegan a diario a la unidad a su cargo en busca de insulina y otros medicamentos que no están disponibles. “No hay ni insulina para mi paciente, llegan mis pacientes y les digo que no hay”, lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Críticas a la clase política

Durante su intervención, la doctora Toledo pidió a los presentes transmitir sus reclamos a las autoridades y al candidato advirtió que la ciudadanía va a expresar su hartazgo en las urnas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hagan sus campañas políticas, pero les hago recordar: la ciudadanía les va a castigar con los votos, porque estamos hartos, estamos cansados. Qué hace nuestro Presidente, se va al rally a gastar millones y para nosotros los médicos, para la población no hay plata”, lamentó.

La médica también cuestionó al candidato por su vínculo político con la familia Zacarías, de paupérrima gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Ellos fundieron Ciudad del Este y ustedes, ¿qué ganan detrás de ellos? Hagan su autoanálisis como paraguayos si vale la pena”.

Asimismo, cuestionó la crítica situación del Hospital Regional de Ciudad del Este y calificó de “teatro” la presentación del proyecto del futuro Gran Hospital del Este. El establecimiento anunciado tendrá prácticamente la misma capacidad que el actual hospital, pese a que el proyecto original exigía el doble de camas.

La doctora también reclamó la falta de personal de limpieza en la USF. Según contó, la actual administración de la Municipalidad de Ciudad del Este dispuso una persona para realizar la limpieza una vez por semana, pero las administraciones de los Zacarías no les apoyaban.

Finalmente, resumió su estado de ánimo por la crisis sanitaria que vive el país: “Estoy triste, disgustada, indignada y no sé qué término más utilizar”.