Ciudad del Este: campaña colorada se realiza sin la presencia del clan ZI

Ni en las reuniones, ni en las redes sociales ni en los afiches del candidato colorado Rigoberto Chamorro aparecen los miembros del clan Zacarías. El propio hombre de confianza de Horacio Cartes, José Ortiz, había afirmado que el senador Javier Zacarías Irún tenía un 80% de rechazo, por lo que prefieren una campaña sin los ZI.

En las reuniones ni siquiera aparecen los dirigentes que responden al clan Zacarías. El excandidato Magno Álvarez nunca tuvo acercamiento con Chamorro, según había afirmado en reiteradas ocasiones. A pesar de mostrarse abierto a trabajar por su campaña, había afirmado que nunca fue convocado.

Magno se limita a participar en los eventos del candidato a concejal Silvio Morel, quien responde a los Zacarías.

Mientras que Morel tampoco aparece en ningún acto de Chamorro y hace su campaña con apoyo de Javier Zacarías Irún.

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Otros candidatos como Hugo Barreto, Federico González, Osvaldo Abadie, Juan Ángel Núñez y el actual concejal municipal Ernesto Guerín sí hacen campaña junto a Chamorro, pese a que en las internas eran de otros movimientos.

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Guerín, quien responde a Justo Zacarías, dijo que recibieron vía libre para trabajar y acompañar la campaña de Chamorro. Aseguró que, además, tienen apertura del candidato a la intendencia, por lo que participan en forma conjunta en varias reuniones.

Veto a los Zacarías

El veto a los Zacarías de la campaña colorada en Ciudad del Este provino del propio José Ortiz, cercano colaborador del expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes. El mismo dijo públicamente que ningún integrante del clan Zacarías formará parte de la campaña de Chamorro ni de una eventual administración de la ANR.

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Chamorro, quien es apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC), es además su jefe de campaña.

Se convirtió en candidato de la ANR tras derrotar en las internas municipales del 7 de junio pasado al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún; su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.