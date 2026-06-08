CDE: Lista de concejales del clan Zacarías logró más votos que el postulante a intendente

El resonante triunfo del precandidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro , de la Lista 2R “Honor Colorado R”, ante Magno Álvarez, de la Lista 2A “Honor Colorado A”, dejó al desnudo el voto cruzado en las listas de concejales de este sector. El empresario esteño triunfó en las internas de este domingo y será el representante del Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Según los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las internas del cartista Rigoberto obtuvo 14.018 votos, equivalentes al 37,86 %, mientras que el también cartista Magno Álvarez alcanzó 13.898 sufragios, el 37,54%, en una contienda extremadamente ajustada que se definió por apenas 120 votos de diferencia.

En Ciudad del Este estaban habilitados 124.224 electores colorados.

El triunfo fortalece al sector político alineado al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, principal impulsor de la candidatura de Chamorro, en su disputa por el liderazgo regional con la familia Zacarías Irún, que respaldaba a Álvarez, excónsul paraguayo en Puerto Iguazú, Argentina.

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El clan Zacarías lo integran el senador cartista Javier Zacarías; su hermano, el director general paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías y su esposa la diputada cartista Rocío Abed. También forma parte la exintendenta de CDE, Sandra McLeod, esposa de Javier Zacarías.

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Candidatos a concejales más votados que Álvarez

La jornada electoral de este domingo dejó números llamativos. La lista de precandidatos a concejales de la lista 2 A de Honor Colorado, apoyada por el clan Zacarías, logró 17.174 votos.

En tanto, el precandidato a intendente de CDE, Magno Álvarez obtuvo 13.898 sufragios. La diferencia fue de 3.276 votos. La situación deja al desnudo el voto cruzado en el cartismo y el rechazo al postulante patrocinado por el clan de Zacarías.

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Rigoberto logró más votos

El ahora candidato oficial de la ANR para la Intendencia de Ciudad del Este, el colorado cartista Rigoberto Chamorro, obtuvo 14.018 votos. Por su parte, la lista de postulantes a concejales por la lista 2 R alcanzó 9.406 sufragios, según el TREP.

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Continuidad de Justo Zacarías en Itaipú

Es la segunda derrota electoral consecutiva del clan Zacarías en menos de un año. En noviembre del año pasado, en las elecciones municipales complementarias, la familia vio cómo fue apabullado su candidato colorado a intendente de CDE, Roberto González Vaesken, ante Daniel Pereira Mujica, delfín del exintendente esteño, Miguel Prieto, posible presidenciable para el 2028.

Con la nueva derrota del clan Zacarías, está en veremos si Justo Zacarías continúa en el cargo en Itaipú.