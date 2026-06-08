Política
08 de junio de 2026 a la - 16:37

CDE: Lista de concejales del clan Zacarías logró más votos que el postulante a intendente

Rigoberto Chamorro sonriente, con cabello blanco y gafas, levanta el dedo marcado con tinta en un centro de votación.
El colorado cartista Rigoberto Chamorro, electo candidato de la ANR, a la Intendencia de Ciudad del Este, con miras a las municipales de octubre.Tereza Fretes Alonso

La lista de precandidatos a concejales de Honor Colorado apoyado por el golpeado clan Zacarías de Ciudad del Este logró 3.276 votos más que el precandidato a intendente Magno Álvarez, dejando en evidencia el voto cruzado en las internas municipales de este domingo. El excónsul obtuvo 13.989 votos y la lista de precandidatos a ediles lograron 17.174 sufragios.

Por ABC Color

El resonante triunfo del precandidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro , de la Lista 2R “Honor Colorado R”, ante Magno Álvarez, de la Lista 2A “Honor Colorado A”, dejó al desnudo el voto cruzado en las listas de concejales de este sector. El empresario esteño triunfó en las internas de este domingo y será el representante del Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Según los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las internas del cartista Rigoberto obtuvo 14.018 votos, equivalentes al 37,86 %, mientras que el también cartista Magno Álvarez alcanzó 13.898 sufragios, el 37,54%, en una contienda extremadamente ajustada que se definió por apenas 120 votos de diferencia.

En Ciudad del Este estaban habilitados 124.224 electores colorados.

ANR CDE
La diferencia fue mínima entre Rigoberto Chamorro y Magno Álvarez, según el TREP.

El triunfo fortalece al sector político alineado al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, principal impulsor de la candidatura de Chamorro, en su disputa por el liderazgo regional con la familia Zacarías Irún, que respaldaba a Álvarez, excónsul paraguayo en Puerto Iguazú, Argentina.

Lea más: “Van a tener un Landy mucho más decidido”, afirma gobernador tras duro golpe electoral al clan ZI

El clan Zacarías lo integran el senador cartista Javier Zacarías; su hermano, el director general paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías y su esposa la diputada cartista Rocío Abed. También forma parte la exintendenta de CDE, Sandra McLeod, esposa de Javier Zacarías.

ANR CDE
La lista de precandidatos a concejales de la lista 2 A, apoyado por el clan Zacarías, logró más votos que el postulante a intendente por este sector.

Candidatos a concejales más votados que Álvarez

La jornada electoral de este domingo dejó números llamativos. La lista de precandidatos a concejales de la lista 2 A de Honor Colorado, apoyada por el clan Zacarías, logró 17.174 votos.

En tanto, el precandidato a intendente de CDE, Magno Álvarez obtuvo 13.898 sufragios. La diferencia fue de 3.276 votos. La situación deja al desnudo el voto cruzado en el cartismo y el rechazo al postulante patrocinado por el clan de Zacarías.

Lea más: Yo Creo oficializa a Mujica y el clan Zacarías pierde en interna colorada

ANR CDE
La lista 2 A de concejales de Honor Colorado, con Silvio Morel al frente, obtuvo más votos que el precandidato a intendente de ese sector.

Rigoberto logró más votos

El ahora candidato oficial de la ANR para la Intendencia de Ciudad del Este, el colorado cartista Rigoberto Chamorro, obtuvo 14.018 votos. Por su parte, la lista de postulantes a concejales por la lista 2 R alcanzó 9.406 sufragios, según el TREP.

ANR CDE
La Lista 2 R de concejales de Honor Colorado, que apoyó a Rigoberto Chamarro, en cambio, logró menos votos que el postulante a intendente.

Lea más: Elecciones internas: estas son algunas “sorpresas” y derrotas clave

Continuidad de Justo Zacarías en Itaipú

Es la segunda derrota electoral consecutiva del clan Zacarías en menos de un año. En noviembre del año pasado, en las elecciones municipales complementarias, la familia vio cómo fue apabullado su candidato colorado a intendente de CDE, Roberto González Vaesken, ante Daniel Pereira Mujica, delfín del exintendente esteño, Miguel Prieto, posible presidenciable para el 2028.

La diputada cartista Rocío Abed (izq.) y el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, ayer tras votar en Ciudad del Este. También aparece la diputada cartista Bettina Aguilera.
La diputada cartista Rocío Abed (izq.) y el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún. También aparece la diputada cartista Bettina Aguilera.

Con la nueva derrota del clan Zacarías, está en veremos si Justo Zacarías continúa en el cargo en Itaipú.