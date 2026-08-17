Inseguridad en el Este: roban dinero y varios objetos durante asalto domiciliario

El robo ocurrió a las 22:30 aproximadamente, en el interior de una vivienda particular ubicada en la fracción Las Orquídeas, a unos 900 metros de la ruta PY02 de esta capital departamental.

La víctima fue una mujer de 38 años, quien fue despojada de G. 15.000.000 en efectivo. Además, los delincuentes se llevaron dos computadoras portátiles, una billetera que contenía varios documentos personales y un manojo de llaves, entre ellas las de un vehículo propiedad de la víctima.

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Los supuestos autores eran tres sujetos, quienes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas, con armas de fuego en mano y los rostros cubiertos con cascos protectores.

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Tras irrumpir en la residencia, los sujetos intimaron a la víctima a entregar sus pertenencias. Una vez consumado el hecho, huyeron hacia la ruta PY02 y se desconoce su paradero.

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El hecho fue comunicado a la Policía y al Ministerio Público para la investigación correspondiente.