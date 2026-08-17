ABC en el Este
17 de agosto de 2026 a la - 17:17

Inseguridad en el Este: roban dinero y varios objetos durante asalto domiciliario

Vehículo policial con insignia 'POLICIA' y logo de Itaipú, en una noche urbana con edificación iluminada de fondo.
Un vehículo policial realiza vigilancia tras un robo domiciliario ocurrido en Minga Guazú.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró anoche en Ciudad del Este, cuando un grupo armado tomó por asalto una vivienda. Durante el atraco, los malvivientes se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo y varios objetos.

Por ABC Color

El robo ocurrió a las 22:30 aproximadamente, en el interior de una vivienda particular ubicada en la fracción Las Orquídeas, a unos 900 metros de la ruta PY02 de esta capital departamental.

La víctima fue una mujer de 38 años, quien fue despojada de G. 15.000.000 en efectivo. Además, los delincuentes se llevaron dos computadoras portátiles, una billetera que contenía varios documentos personales y un manojo de llaves, entre ellas las de un vehículo propiedad de la víctima.

Día de Comando: nuevas estrategias contra la ola de inseguridad en Alto Paraná

Los supuestos autores eran tres sujetos, quienes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas, con armas de fuego en mano y los rostros cubiertos con cascos protectores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras irrumpir en la residencia, los sujetos intimaron a la víctima a entregar sus pertenencias. Una vez consumado el hecho, huyeron hacia la ruta PY02 y se desconoce su paradero.

El hecho fue comunicado a la Policía y al Ministerio Público para la investigación correspondiente.