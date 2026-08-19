Tras asalto domiciliario recuperan camioneta robada en Itapúa Poty

La madrugada de este miércoles, cerca de las 2:00, tres hombres armados habrían cometido un atraco domiciliario en una vivienda ubicada en la compañía Tercera Línea del distrito de Itapúa Poty. La víctima sería un agricultor de la zona.

Agentes de la Comisaría 83ª de la zona estuvieron a cargo de la intervención y llegaron al lugar del hecho. La víctima fue identificada como Wilfrido Prieto Vallejo (55).

Los presuntos autores actuaron con vestimentas oscuras, a cara cubierta y con armas de fuego en mano, según detallaron. Las víctimas detallaron que los mismos llegaron a la vivienda a pie. El propietario de la vivienda manifestó que fue sorprendido por los maleantes cuando iba al sanitario.

Se llevaron del sitio dinero en efectivo, cuyo monto no fue revelado, además de aparatos celulares y una camioneta tipo Ford Ranger (2016), color gris, con matrícula NBD 746.

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Recuperación del rodado

Los intervinientes de la comisaría local manifestaron que, tras un rastrillaje en la zona, a pocos kilómetros fue hallada abandonada la camioneta robada.

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Estaba estacionada en el interior de una plantación de maíz, según el informe policial. En el sitio fueron convocados personales técnicos de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. Asimismo, el informe fue remitido al Ministerio Público.

Se trataría del tercer caso similar que es cometido en la región, donde maleantes ingresan a hogares, roban dinero y vehículos para posteriormente abandonarlos. Ocurrió en Hohenau (5/08), San Rafael del Paraná (10/08) y en Carlos Antonio López (12/08).