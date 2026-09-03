Tiros en pleno microcentro de Ciudad del Este: guardia hiere a indigente y a un trabajador

El guardia de seguridad fue identificado como Juan Miguel Silvero (42), quien se encontraba cubriendo su puesto laboral, sobre la avenida Carlos Antonio López, cuando se registró un altercado con un hombre en situación de calle, identificado como Néstor Daniel González.

Según datos, González profirió insultos contra el guardia y, posteriormente, tomó una piedra y presuntamente lo atacó.

Ante esta situación, Silvero desenfundó un revólver Rock Island, calibre .38 SPL, y efectuó dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la pantorrilla de González, mientras que otro alcanzó de manera colateral el pie izquierdo de Diosnel Gómez León (38), quien en ese momento estaba sentado en el paseo central.

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Guardia fue detenido

Tras el incidente, agentes de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este intervinieron y procedieron a la detención del guardia de seguridad. De su poder fue incautado el revólver que habría utilizado durante el altercado. El arma está registrado a nombre de la empresa de seguridad SAG.

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En tanto que bomberos voluntarios acudieron al lugar y trasladaron a los dos heridos hasta el Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde recibieron atención médica.

Si bien el incidente dejó dos personas heridas, la utilización de un arma de fuego en plena zona céntrica pudo haber provocado consecuencias aún más graves, considerando la gran cantidad de turistas en el microcentro.