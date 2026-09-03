ABC en el Este
03 de septiembre de 2026 a la - 10:52

Tiros en pleno microcentro de Ciudad del Este: guardia hiere a indigente y a un trabajador

Agente policial con chaleco negro sostiene un casco, mientras otro toma notas y hay ambulancias amarillas al fondo.
Uno de los heridos por el guardia de seguridad en Ciudad del Este.

Un guardia de seguridad hirió a balazos a un hombre en situación de calle y alcanzó a otra persona que quedó en la línea de fuego. El hecho ocurrió este jueves en pleno microcentro de Ciudad del Este.

Por ABC Color

El guardia de seguridad fue identificado como Juan Miguel Silvero (42), quien se encontraba cubriendo su puesto laboral, sobre la avenida Carlos Antonio López, cuando se registró un altercado con un hombre en situación de calle, identificado como Néstor Daniel González.

Según datos, González profirió insultos contra el guardia y, posteriormente, tomó una piedra y presuntamente lo atacó.

Ante esta situación, Silvero desenfundó un revólver Rock Island, calibre .38 SPL, y efectuó dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la pantorrilla de González, mientras que otro alcanzó de manera colateral el pie izquierdo de Diosnel Gómez León (38), quien en ese momento estaba sentado en el paseo central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Persona con abrigo negro y capucha de pie frente a la Policía Nacional, en ambiente interior de comisaría.
Juan Miguel Silvero, detenido.

Guardia fue detenido

Tras el incidente, agentes de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este intervinieron y procedieron a la detención del guardia de seguridad. De su poder fue incautado el revólver que habría utilizado durante el altercado. El arma está registrado a nombre de la empresa de seguridad SAG.

En tanto que bomberos voluntarios acudieron al lugar y trasladaron a los dos heridos hasta el Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde recibieron atención médica.

Si bien el incidente dejó dos personas heridas, la utilización de un arma de fuego en plena zona céntrica pudo haber provocado consecuencias aún más graves, considerando la gran cantidad de turistas en el microcentro.