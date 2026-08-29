Hallan muerto a un brasileño dentro de su vehículo, en Presidente Franco

La víctima fatal fue identificada como Matheus Silva Souza Teles, de nacionalidad brasileña, de 30 años de edad, domiciliado en el Área 1 de Ciudad del Este. El mismo sufrió una herida de arma de fuego en la cabeza.

Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 13:00 de este sábado, al costado de un camino terraplenado, cerca del puente Monday, en la ciudad de Presidente Franco.

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Estaba en el habitáculo de un vehículo de la marca Jetour, modelo T2 Luxury, chapa N.° HAZE171, conforme a los datos recabados por agentes de la Subcomisaría 56.ª del barrio San Isidro de Presidente Franco.

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El comisario Juan Jara, jefe de la citada comisaría, explicó que realizaban una patrulla por el lugar cuando encontraron el vehículo abandonado y, dentro del habitáculo, a una persona de sexo masculino, en el asiento del acompañante, con rastros de sangre y sin signos de vida.

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Según los primeros datos, Matheus Silva Souza Teles habría sido herido anoche, alrededor de las 21:30, sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Pioneros del Este, por Lucas Gomes Couto, de nacionalidad brasileña, de 32 años de edad, también domiciliado en Ciudad del Este, luego de que ambos protagonizaran una discusión dentro de un rodado.

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En el vehículo se encontraban los dos brasileños, cada uno acompañado de su pareja. Ambas mujeres fueron identificadas como Ingryd, aunque solo fue plenamente identificada la pareja de la víctima, Ingryd Marighetti Ribeiro Cavalin Teles.

El brasileño herido habría quedado en el lugar y posteriormente fue trasladado por la pareja del presunto autor.

El hecho es investigado por el fiscal de turno, Gabriel Segovia.