Apuñaló a su padre y, tras ser detenido, alegó abusos sufridos durante su infancia

El joven de 27 años registraba órdenes de captura por robo agravado, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 6 de Ciudad del Este y otra causa por violencia familiar, requerida por una unidad especializada del Ministerio Público.

Además, registra antecedentes por robo agravado, correspondiente al año 2016, y robo, del año 2023

Tras recibir información sobre el ataque, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona hasta localizar y detener al sospechoso.

Admitió el ataque

Durante su aprehensión, el joven reconoció que apuñaló a su padre y manifestó tener problemas de adicción a las drogas. Inicialmente dijo que los constantes conflictos con su padre son debido a que este lo denunció en varias ocasiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, en sede del Ministerio Público, el detenido dio una versión diferente sobre los motivos que habrían desencadenado el ataque. Afirmó que su padre lo habría abusado sexualmente durante su infancia y que esos episodios marcaron la relación entre ambos durante años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo no me olvido de que él abusaba de mí, yo le reclamaba y él no tenía vergüenza, pero desde chico entraba en mi pieza. Soy hombre y me tenía como mujer”, manifestó el detenido.

El hombre sostuvo que los recuerdos de los presuntos abusos continuaban afectándolo y que las constantes discusiones con su padre estaban relacionadas con esos episodios. Estas acusaciones deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades.

Sin embargo, su relato también estuvo marcado por algunas incoherencias. En un momento dado, manifestó que se sentiría más seguro en la cárcel, debido a que, supuestamente, miembros de su propia familia habrían vendido sus órganos y estarían planeando matarlo.