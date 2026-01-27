Video: golpeó a sus hijas con un machetillo y fue detenido

Aníbal Gómez Aquino, de 40 años, fue detenido en la ciudad de Limpio por presuntamente protagonizar un grave caso de violencia intrafamiliar, tras ser denunciado por agredir físicamente a sus hijas con un machetillo. El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª Central, en cumplimiento de una orden de captura fiscal.

Denuncia y video de la agresión

El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, informó que la denuncia fue recepcionada por la Policía a través de la tía de las menores, quien acudió acompañada de dos de las hijas del sindicado. Según el reporte, los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada, cuando el hombre llegó a la vivienda en estado alterado.

“Las dos hijas fueron víctimas de lesiones corporales, en este caso maltrato físico, de parte de su padre. En un momento dado, con un machetillo, les aplicó lesiones en varias partes del cuerpo”, explicó el comisario Acosta. La denunciante presentó además un video en el que se observa una de las agresiones, material que fue incorporado como evidencia.

Activación del protocolo

Tras la denuncia, la Policía activó de inmediato el protocolo correspondiente, comunicando el hecho a la fiscala de turno y a la CODENI. Posteriormente, el Ministerio Público emitió la orden de captura contra el presunto agresor.

De acuerdo con la información recabada, no sería la primera vez que las menores sufren agresiones por parte de su padre, ya que la denuncia señala que los hechos se repetirían desde hace un tiempo.

Detención en la vía pública

Gómez Aquino fue detenido el lunes alrededor de las16:00, en la vía pública en el asentamiento Ángel Santiago, durante un control aleatorio realizado por personal de patrulla.

Al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, se constató que contaba con una orden de captura vigente, en el marco de la causa “Aníbal Gómez Aquino s/ Violencia Familiar”, firmada por la fiscala interina de la Unidad 3 de Limpio, abogada Sara Torres.

Situación judicial

El procedimiento de detención se realizó sin inconvenientes, aunque el arma presuntamente utilizada, el machetillo, no fue hallada en poder del sindicado al momento de su aprehensión.

Según informó el comisario Acosta, Gómez Aquino no cuenta con antecedentes penales. Por disposición fiscal, permanecerá detenido y deberá comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías, donde se le impondrán las medidas correspondientes. En tanto, la tía de las víctimas quedó a cargo de la guarda de los cuatro hijos, cuyas edades son 17, 16, 12 y 9 años.