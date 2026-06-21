La otra cara del Día del Padre: la ingratitud que golpea

El Observatorio del Ministerio Público, en el contexto de la celebración del Día del Padre, expone el perfil de las víctimas, en su mayoría hombres y padres de familia, y visibiliza una realidad que afecta a los adultos mayores en Paraguay.

Tras el análisis de muestras obtenidas de un total de 1.944 causas correspondientes al periodo 2023-2025, este reporte evidencia inicialmente que los casos que afectan a esta población vulnerable presentan una tendencia de aumento.

Padres de familia

En el año 2023, el 48% de las víctimas tenía entre 70 y 79 años, predominando las del sexo masculino. En el año 2024, el 34% de las víctimas se encontraba dentro de ese mismo rango etario. Durante ese periodo se observó que las cifras se igualaron en cuanto a víctimas mujeres y varones.

Sin embargo, en el año 2025 nuevamente predominó el sexo masculino entre las víctimas, principalmente en el rango de edad de 80 a 89 años.

Adultos mayores

En promedio, el 89% de las denuncias tiene como víctimas a personas adultas mayores. Asimismo, durante los últimos tres años se observa que más del 95% de las denuncias registró una sola víctima por causa.

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El análisis del Observatorio del Ministerio Público señala que en el año 2023 ingresaron 558 denuncias, de las cuales fueron analizadas 82 para identificar el perfil de las víctimas. En el año 2024 ingresaron 684 denuncias y, de esa cifra, se estudiaron 90 casos ingresados en las oficinas de Estadísticas del Ministerio Público.

En el año 2025 ingresaron un total de 702 denuncias, de las cuales fueron tomadas 90 muestras para su análisis.

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Enfermos

Las víctimas, en su mayoría, presentan enfermedades graves o crónicas. Durante los años analizados se observa una disminución progresiva de esta condición: del 79% registrado en el año 2023, el porcentaje descendió al 69% en el año 2024 y alcanzó el 55% en el año 2025.

Asimismo, el 95% de las víctimas presenta imposibilidad de valerse por sí mismas, mientras que el porcentaje restante padece enfermedades neurológicas o trastornos mentales.

Los que más abandonan

Según el informe, existe una leve diferencia respecto a las personas responsables del abandono. En el año 2023 predominó el sexo femenino entre los denunciados; en el año 2024, el 50% de las denuncias fue formulado contra personas del sexo masculino, y en el año 2025, el 51% de las personas denunciadas volvió a corresponder al sexo femenino.

El promedio de edad de las personas denunciadas oscila entre los 30 y 44 años, representando el 39% de los casos analizados.

Parentesco entre víctimas y victimarios

El reporte señala que los hijos e hijas encabezan la lista de responsables por violación del deber del cuidado. Les siguen hermanos y hermanas, padres y madres; asimismo, figuran sobrinos y cónyuges.

Consecuencias sufridas por las víctimas

- Deterioro físico

- Privación económica para cubrir necesidades básicas, tales como subsistencia y atención médica

- Deterioro psicológico

Otros hechos punibles verificados en las denuncias

- Abandono

- Coacción

- Lesión

- Amenaza

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Denunciantes

La Oficina de Estadísticas señala que los familiares cercanos encabezan la lista de denunciantes de este hecho punible. Posteriormente figuran la Policía Nacional, la Defensoría Pública, amigos y vecinos.

El departamento Central encabeza las zonas con mayor cantidad de denuncias, seguido por Asunción. El resto de los casos se distribuye en menor proporción entre departamentos como San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Misiones y Alto Paraná.

El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público está descripto en el Art. 227 del Código Penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.