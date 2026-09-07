Piden prisión para acusado de matar a su tío de 28 machetazos

El representante del Ministerio Público solicitó además la prisión preventiva del encausado, Jhonatan Daniel Encina Ovelar (29), quien permanece recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, el crimen ocurrió el sábado pasado, aproximadamente a las 07:20, en el interior de una vivienda donde la víctima residía con su sobrino, en el barrio Santa Ana.

Según la Fiscalía, ambos habrían mantenido una discusión que posteriormente se convirtió en una pelea, ya que la víctima, Abel Encina Ovelar, llegó con un camión cargado y despertó a su sobrino para ayudarlo. En un momento dado, ocurrió la pelea que terminó con el tío del joven muerto a raíz de múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

El ataque habría causado 28 heridas cortantes, además de un traumatismo craneoencefálico severo, que ocasionaron la muerte de Abel Encina Ovelar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el enfrentamiento, el presunto autor habría salido de la vivienda y dejado el arma blanca en las inmediaciones. Posteriormente regresó al domicilio y poco después cayó al suelo, debido a las heridas que también presentaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vecinos y familiares lo trasladaron al pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este.