ABC en el Este
08 de septiembre de 2026 a la - 06:45

Anuncian lluvias dispersas y un ambiente fresco a cálido para este martes

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Meteorología prevé lluvias dispersas en Ciudad del Este.

La jornada de este martes se presentará con un ambiente fresco a cálido en Ciudad del Este, acompañado de un cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidad de lluvias dispersas, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista para la jornada es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C. El comportamiento del tiempo estará marcado por la presencia de nubosidad y precipitaciones que podrían registrarse de manera dispersa durante el día.

Para el miércoles, las condiciones tenderán a mantenerse inestables. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables. También se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilaría entre 17 °C y 23 °C.

En tanto, para el jueves, Meteorología pronostica un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Continuarían las lluvias dispersas y existe posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales. La mínima prevista será de 19 °C, con una máxima de 24 °C.