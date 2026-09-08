Anuncian lluvias dispersas y un ambiente fresco a cálido para este martes

La temperatura mínima prevista para la jornada es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C. El comportamiento del tiempo estará marcado por la presencia de nubosidad y precipitaciones que podrían registrarse de manera dispersa durante el día.

Para el miércoles, las condiciones tenderán a mantenerse inestables. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables. También se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilaría entre 17 °C y 23 °C.

En tanto, para el jueves, Meteorología pronostica un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Continuarían las lluvias dispersas y existe posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales. La mínima prevista será de 19 °C, con una máxima de 24 °C.