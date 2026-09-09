Cuestionan limitaciones para cruzar el Puente de la Integración

La principal novedad de la nueva fase de apertura del Puente de la Integración es la habilitación de vehículos particulares para pobladores de las ciudades fronterizas. Sin embargo, estos deberán presentar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF).

Las personas que deseen acceder al documento deben hacer el proceso ante la Policía Federal en Foz de Iguazú, cumpliendo con una serie de requisitos, como la presentación de antecedentes judiciales, comprobante de residencia, además del pago de una tasa de unos G. 70.000.

Estos son los documentos necesarios para circular por el Puente de la Integración

Para el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy Jara (PLRA), esto representa una dificultad para los pobladores. Afirmó que el paso debería ser libre, como ocurre en el Puente de la Amistad, y que están insistiendo con esa postura.

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“Es una dificultad que estamos teniendo con el Puente de la Integración. Desde la Municipalidad y el Gobierno paraguayo estamos insistiendo casi todos los días para habilitar al 100% el Puente de la Integración. Lastimosamente, en el lado brasileño estamos teniendo algunas dificultades”, señaló.

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Conforme a los datos provenientes de quienes participan de la comisión mixta bilateral para la apertura del Puente de la Integración, el Gobierno brasileño se opone a la libre circulación por el puente debido a que eso dificulta los controles. Temen que el paso masivo genere un descontrol, como ocurre con el Puente de la Amistad.

Godoy enfatizó que no está satisfecho con la exigencia de documentación para el paso por el Puente de la Integración. “Obviamente, yo no estoy satisfecho con que tengamos nosotros que presentar el carnet de Tránsito Vecinal. Pero, bueno, son las condiciones que hoy nos dan los dos gobiernos nacionales y vamos a tener que adaptarnos”, dijo.

La nueva fase de apertura del Puente de la Integración

La nueva fase de apertura del Puente de la Integración, entre Presidente Franco y Foz de Iguazú, que regirá desde el 14 de setiembre, cuenta con dos novedades principales. Una de ellas es la ampliación del horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que pasará a ser de 18:00 a 05:00.

Además, se habilita el esperado paso de vehículos de paseo (automóviles), entre las 07:00 y las 13:00, para los ciudadanos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (departamento de Alto Paraná, Paraguay) y de Foz de Iguazú (estado de Paraná, Brasil).

Puente de la Integración: los habitantes de cuatro ciudades ya podrán cruzar en sus autos

No estará permitido el transporte transfronterizo de mercaderías, permitiéndose únicamente aquellas consideradas de subsistencia. Sin embargo, los particulares deberán contar con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF).

Este documento deberá ser portado tanto por el conductor como por los demás pasajeros de los automóviles. El trámite se debe hacer ante la Policía Federal de Foz de Iguazú.

El DTVF tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de expedición y podrá ser renovado por igual período, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.