Puente de la Integración: los habitantes de cuatro ciudades ya podrán cruzar en sus autos

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el lunes 14 de septiembre de 2026 e incluyen la ampliación del horario para camiones de gran porte en lastre (vacíos) y la habilitación del paso de vehículos particulares para residentes de localidades fronterizas.

Uno de los principales cambios será la ampliación del horario para el cruce de camiones de gran porte sin carga, que actualmente operan de 20:30 a 05:00. Desde el 14 de septiembre, podrán utilizar el Puente de la Integración entre las 18:00 y las 05:00.

Puente de la Integración: quiénes pueden cruzarlo en vehículos particulares

Otra de las novedades será la habilitación del tránsito de automóviles particulares entre las 07:00 y las 13:00. El beneficio estará dirigido exclusivamente a ciudadanos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, en Alto Paraná, y en Foz de Iguazú, estado de Paraná.

Para utilizar este paso, tanto el conductor como los demás ocupantes del vehículo deberán contar con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), además de cumplir con los demás requisitos establecidos en el acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas del Mercosur.

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En Paraguay, el trámite para obtener el documento se realizará ante la oficina de Migraciones ubicada sobre la avenida Rogelio Benítez, mientras que en Foz de Iguazú se gestionará ante la oficina de la Policía Federal ubicada en el Shopping Catuaí Palladium.

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La Comisión Mixta aclaró que no estará habilitado el despacho de mercaderías a través de este paso fronterizo. La circulación estará limitada únicamente a las mercaderías consideradas de subsistencia conforme al acuerdo vigente.

El nuevo cronograma no modifica las condiciones establecidas para las demás modalidades de transporte.

Los camiones de mediano porte podrán ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, mientras que el retorno con carga deberá realizarse por el Puente de la Amistad.

A qué hora se puede cruzar en transporte urbano internacional

En cuanto al transporte urbano internacional de pasajeros de la línea Presidente Franco-Foz de Iguazú, podrá utilizar opcionalmente el Puente de la Integración para salida y retorno entre las 07:00 y las 19:00, también mediante el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo.

Por otra parte, los servicios de pasajeros en circuito cerrado que no tengan como destino final Ciudad del Este o Foz de Iguazú, así como las líneas regulares internacionales de pasajeros, continuarán utilizando exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas.

La nueva modificación se produce poco después de la última ampliación implementada el 3 de agosto, cuando se extendieron los horarios de circulación para distintos tipos de transporte.

La habilitación plena del paso fronterizo se concretaría recién en el año 2027, una vez concluidas las obras del puente sobre el río Monday. Esta infraestructura permitirá completar la conexión con el Corredor Metropolitano del Este, que está proyectado para canalizar principalmente el tránsito de camiones.