Estos son los documentos necesarios para circular por el Puente de la Integración

La nueva fase de apertura del Puente de la Integración, entre Presidente Franco y Foz de Iguazú, cuenta con dos novedades principales. Una de ellas es la ampliación del horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que pasará a ser de 18:00 a 05:00.

Además, se habilita el esperado paso de vehículos livianos (automóviles), entre las 07:00 y las 13:00, para los ciudadanos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (departamento de Alto Paraná, Paraguay) y de Foz de Iguazú (estado de Paraná, Brasil).

Puente de la Integración: los habitantes de cuatro ciudades ya podrán cruzar en sus autos

No estará permitido el transporte transfronterizo de mercaderías, permitiéndose únicamente aquellas consideradas de subsistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los particulares que circulen por el Puente de la Integración deberán contar con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de expedición y podrá ser renovado por igual período.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este documento no sustituye al pasaporte ni a otro documento de viaje válido y tampoco exime del control migratorio. Sus titulares deberán presentar el DTVF junto con su documento de viaje y registrar sus ingresos y egresos en los puestos de control habilitados.

Requisitos para los paraguayos

Los paraguayos residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco o Hernandarias deberán solicitar el DTVF ante la Policía Federal de Foz de Yguazú. Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

Rellenar un formulario de solicitud disponible en la página web de la Policía Federal.

Una foto reciente, a color, de 3 x 4 centímetros, con fondo blanco, en papel normal y de vista frontal.

Declaración de dirección de correo electrónico y otra información de contacto, preferiblemente acompañada de una copia simple del comprobante de domicilio.

Documento de viaje o documento de identidad expedido por un organismo oficial de identificación del país de nacionalidad.

Prueba de residencia habitual en un municipio fronterizo de un país vecino.

Certificados de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad judicial competente del lugar donde haya residido en los últimos cinco años.

Declaración, bajo pena de ley, de ausencia de antecedentes penales en cualquier país durante los últimos cinco años.

Comprobante de pago de la tasa para la emisión de un CRNM (Certificado de Registro Fronterizo), cuyo importe es de 63,85 reales.

<a href="https://www.abc.com.py/este/2026/08/24/adelgazantes-de-contrabando-ya-circulan-por-el-puente-de-la-integracion/" rel="">Adelgazantes de contrabando ya circulan por el Puente de la Integración</a>

Desde la Policía Federal recuerdan que se considera delito, punible con prisión y multa, omitir, en un documento público o privado, una declaración que debería haberse incluido, o insertar o hacer insertar una declaración falsa o diferente de la que debería haberse escrito, con el propósito de perjudicar un derecho, crear una obligación o alterar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante.

Requisito para los brasileños

Los brasileños residentes en Foz de Iguazú que pretendan utilizar el Puente de la Integración bajo esta modalidad deberán solicitar el DTVF ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

Detectan 303 kilos de marihuana “Premium” en la primera incautación de droga en el Puente de la Integración

El arancel correspondiente a su expedición es de dos jornales mínimos, equivalentes actualmente a G. 234.154, dentro de la categoría “Otros Documentos”, conforme a lo establecido en la Ley N.° 6984/22 de Migraciones.

Para solicitar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), el extranjero interesado deberá presentar: