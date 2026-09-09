Incorporarán tecnología para reforzar controles a peatones en el Puente de la Amistad

El proyecto es desarrollado en coordinación con el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), empresa pública que proporciona soluciones tecnológicas a distintos organismos del Gobierno brasileño.

Según explicó el delegado de la Receita Federal en Foz de Yguazú, Marcelo Mossi Vendramini, a Radio Cultura de Foz, la apuesta es incorporar tecnología para mejorar la capacidad de fiscalización sin que esto implique un aumento de las demoras para quienes utilizan diariamente el paso fronterizo.

Actualmente, los controles dependen de la presencia de funcionarios para las inspecciones físicas y procedimientos manuales. El nuevo modelo pretende modificar esa dinámica mediante el uso de inteligencia artificial, análisis de información, escáner y monitoreo remoto.

Un nuevo concepto: “Aeropuerto sin Avión”

La modernización del Puente de la Amistad contempla además la adopción de un modelo denominado “Aeropuerto sin Avión”.

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La idea es trasladar a una frontera terrestre algunos de los mecanismos de control empleados en los aeropuertos para optimizar la labor de los agentes aduaneros.

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El plan también incluye la creación de un Centro Integrado, que tendrá entre sus funciones ampliar la vigilancia en las rutas alternativas, zonas de transbordo y otros lugares que puedan ser utilizados para eludir los controles fronterizos.