Brasil implementa nuevo sistema de control para combatir el contrabando hormiga en el Puente de la Amistad

Con el nuevo método de control, la Receita Federal verifica el cumplimiento de la cota de compras de 500 dólares por persona y también cruza datos de los viajeros para analizar la frecuencia de los cruces y el tipo de productos transportados. A partir de estos parámetros, las autoridades buscan determinar si las mercaderías son para uso personal o con fines comerciales.

Según explicó la institución de control de Brasil, las personas que crucen entre 10 y 20 veces en un período de 90 días llevando los mismos productos tendrán sus mercaderías incautadas, aun cuando no superen el límite permitido. En cambio, quienes realicen compras ocasionales, una o dos veces al mes y con productos variados, no se verán afectados por la medida.

Sanciones

Las sanciones para quienes sean identificados como “laranjas” incluyen el decomiso de los productos, la emisión de actas de infracción y, en casos más graves, la remisión del expediente al Ministerio Público, lo que podría derivar en procesos penales. Para mercaderías de bajo valor, la Receita Federal procederá solo a la incautación.

El jefe de la Receita Federal en Foz de Yguazú, Daniel Link, manifestó que el sistema permite una caracterización más precisa del destino final de la mercadería.

“Ahora no solo se controla la cota de los productos, sino también cuántas veces la persona cruzó el puente. Para el ciudadano común que va a Paraguay a hacer compras para su casa no habrá cambios. El objetivo es diferenciar al turista del pasero”, afirmó.

Crece incautación de fármacos adelgazantes

En otro momento, Link explicó que una de las preocupaciones es el masivo ingreso de medicamentos para adelgazar procedentes de Paraguay. Entre mayo y diciembre de 2025 se incautaron 7.479 unidades de estos productos, mientras que solo en los primeros 30 días de enero y febrero de 2026 ya se decomisaron 6.260 unidades.

Desde la Receita Federal recordaron que marcas como TZ, Lipoless, Synedica, TG y Alicolex están prohibidas en Brasil. En el caso de fármacos autorizados, su ingreso solo será permitido con receta médica y en cantidades correspondientes a un máximo de tres meses de tratamiento.

¿Qué opinan los comerciantes de Ciudad del Este?

Desde el sector comercial de Ciudad del Este, el empresario Jorbel Griebeler, explicó que el nuevo procedimiento apunta directamente a quienes cruzan varias veces al día para transportar mercaderías a cambio de un porcentaje. “Con cámaras con inteligencia artificial, si detectan que una persona cruza por tercera vez llevando mercaderías, decomisan automáticamente al considerarse que el destino es comercial, independientemente de la cota”, mencionó.

No obstante, Griebeler consideró que la aplicación del sistema será compleja. “Por este puente cruzan unas 100.000 personas por día. No creo que sea 100 % efectivo. Hay que esperar y ver cómo evoluciona con el tiempo”, señaló.

Por su parte, Said Taiyen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por la medida. Adelantó que solicitó una reunión con autoridades de la Receita Federal para conocer más detalles de los alcances del nuevo sistema de control.