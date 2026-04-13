Transportistas amenazan con cerrar la frontera por controles de la Receita Federal

La situación fue tratada esta mañana durante una reunión realizada en la sede de la Federación de Taxitas, en la que participaron el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) y el intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo). Durante el encuentro, los trabajadores solicitaron que se gestione una solución bilateral con las autoridades brasileñas. No descartan incluso el cierre de la frontera si no hay un acuerdo.

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El presidente de la Federación de Taxistas, Florencio Soto, cuestionó el nuevo sistema aplicado por la Receita Federal en la Aduana brasileña. “Si hallan mercaderías repetidas en poder de los pasajeros, incautan nuestros vehículos. Tampoco respetan la cota de 500 dólares. Esto comenzó hace una semana; trabajamos con el temor de llevar pasajeros y volver a pie sin nuestros elementos de trabajo”, expresó.

Soto agregó que hasta el momento ya se registraron al menos seis vehículos incautados, y dijo que los transportistas no tienen forma de controlar lo que transportan los pasajeros. “No podemos estar revisando qué llevan. Hay casos de compañeros cuyos pasajeros llevaban 12 camperas y se les incautó el vehículo. Queremos que siga como antes, que realicen el control, pero que la responsabilidad sea personal de los dueños de mercaderías”, mencionó.

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Por su parte, el senador Velázquez (Yo Creo) señaló que tomó conocimiento de la problemática anoche y que por eso se presentó en la reunión para interiorizarse de la situación para ver cómo ayudarlos. “Hay que involucrar a la Cancillería para dialogar con el gobierno brasileño y evitar abusos en los controles. Tengo fe en que lo vamos a resolver”, afirmó.

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Nuevo sistema de control en frontera

La Receita Federal de Brasil implementó recientemente un nuevo sistema de fiscalización en el Puente de la Amistad, principal paso fronterizo entre Paraguay y Brasil, con el objetivo de combatir el denominado “contrabando hormiga”.

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El sistema apunta a identificar a los llamados “laranjas”, personas que cruzan reiteradamente la frontera transportando mercaderías a cambio de una comisión. Para ello, se verifica no solo el cumplimiento de la cota de 500 dólares, sino también la frecuencia de los cruces y si los productos son repetidos.