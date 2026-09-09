Meteorología anuncia una jornada con probabilidad de lluvias

Para este miércoles se prevé una jornada fresca a cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 24 °C. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. El pronóstico contempla lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

El panorama será similar el jueves, aunque con condiciones más cálidas y mayor presencia de precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. Se espera cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias con tormentas eléctricas.

Para el viernes, se anuncia nuevamente un ambiente fresco a cálido, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se registrarán lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán del noreste y posteriormente rotarán al sector sur.