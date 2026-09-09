ABC en el Este
09 de septiembre de 2026 a la - 06:48

Meteorología anuncia una jornada con probabilidad de lluvias

Meteorología prevé lluvias para este miércoles en el este del país.
Meteorología prevé lluvias para este miércoles en el este del país.Tereza fretes alonso

El tiempo se presentará inestable durante los próximos días en Ciudad del Este, con predominio de cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias, acompañadas ocasionalmente por tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este miércoles se prevé una jornada fresca a cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 24 °C. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. El pronóstico contempla lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

El panorama será similar el jueves, aunque con condiciones más cálidas y mayor presencia de precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. Se espera cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias con tormentas eléctricas.

Para el viernes, se anuncia nuevamente un ambiente fresco a cálido, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se registrarán lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán del noreste y posteriormente rotarán al sector sur.