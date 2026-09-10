ABC en el Este
10 de septiembre de 2026 a la - 13:32

Le prometieron trabajo en Brasil, pero terminó atrapada en una red de trata

Oficial de policía de pie con documento, mientras dos civiles observan atentamente en una oficina con cartel de Policía Nacional.
La víctima fue trasladada por los intervinientes a Ciudad del Este.

Una joven paraguaya de 20 años fue rescatada en Brasil tras ser captada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Las autoridades investigan además el paradero de otras compatriotas llevadas a distintos prostíbulos.

Por ABC Color

La mujer relató que viajó bajo engaño, creyendo que trabajaría en una fábrica de Sao Paulo, pero durante el trayecto el itinerario fue desviado y terminó en un prostíbulo de la ciudad brasileña de Marechal Candido Rondon, en el estado de Paraná.

El caso fue reportado a agentes de la División de Inteligencia y del Departamento Antitrata de Alto Paraná, quienes activaron rápidamente los mecanismos de cooperación internacional con la Policía Federal brasileña y el Consulado paraguayo.

Según explicó el subcomisario José Rolón, jefe del Departamento Antitrata, la víctima habría sido contactada inicialmente por una amiga paraguaya y una brasileña. Según la declaración de la víctima, durante el trayecto, otras cinco mujeres también fueron bajadas en diferentes establecimientos.

Los investigadores ahora buscan identificar a las demás compatriotas y establecer dónde y en qué condiciones fueron llevadas.

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La joven rescatada habría permanecido entre 24 y 48 horas encerrada y habría sufrido agresiones físicas.

Tras el rescate, la joven fue trasladada a Ciudad del Este, donde esta mañana declaró ante la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la joven recibió contención y asistencia psicológica especializada, como parte de las medidas de protección.

En los últimos meses, varias jóvenes paraguayas fueron rescatadas de prostíbulos brasileños tras ser captadas mediante falsas ofertas laborales y trasladadas bajo engaño con la promesa de acceder a un empleo.