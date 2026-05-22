Rescatan en Brasil a adolescente paraguaya y a su beba de 22 días

La menor había sido vista por última vez el domingo pasado en la zona del kilómetro 10 Monday de Ciudad del Este, cuando abordó con su bebé un furgón negro, sin avisar a su madre.

Tras la denuncia, agentes del Departamento contra la Trata de Personas, contactó al Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI), integrado por la Policía Federal y la Policía Militar del estado de San Pablo, quienes concretaron el miércoles a las 22:14 el rescate.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la adolescente habría sido llevada a Brasil por su excuñada, hermana de su expareja, bajo la promesa de trabajar en una fábrica textil. Durante el operativo, se constató que la joven cocinaba para aproximadamente 18 personas en el lugar, además de otros trabajos.

Ante esta situación, el caso fue comunicado al Ministerio Público especializado en explotación de niños y adolescentes del Brasil. Se dispuso que los responsables del sitio queden detenidos.

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Las autoridades paraguayas informaron que tanto la joven como la beba reciben asistencia y protección consular. No obstante, el retorno al país aún se tendrá que esperar, considerando que la recién nacida no posee documentos de identidad.

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La causa fue remitida a la fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná y Canindeyú.