Persistirán las lluvias en Ciudad del Este durante los próximos días

El pronóstico meteorológico anticipa condiciones inestables también para los próximos días, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Para el viernes se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 18 °C y 26 °C. Se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y posteriormente rotarán al sur.

En tanto, el sábado continuará el ambiente fresco a cálido, con una mínima estimada de 16 °C y una máxima de 23 °C. Se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas durante las primeras horas, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente. Los vientos serán moderados del sector sur.