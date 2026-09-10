“Si le sacan de acá, estoy muerta”: mujer denuncia a jefe policial por violencia sistemática

La denunciante acudió a la Dirección de Policía de Alto Paraná en busca de garantías y medidas de protección, debido al temor de que la situación pudiera agravarse. “Me decía que en algún momento me iba a matar y me iba a tirar al agua”, relató la mujer.

Como respaldo de su denuncia, la mujer presentó fotografías en las que, según manifestó, quedaron registradas distintas lesiones que habría sufrido durante los dos años y medio que duró la relación con el uniformado a quien describió como “una persona extremadamente celosa y violenta”.

La mujer afirmó además que recibió amenazas de muerte en más de una ocasión y que el uniformado supuestamente utilizaba su condición de policía y abogado para intimidarla.

“Siempre me decía que no le tenía miedo, porque él es policía y abogado. Me decía que en algún momento me iba a matar y me iba a tirar al agua, y que nadie se iba a enterar de lo que me pasaba. Él es súper violento. Se va a violentar en mi casa, tira piedras y patea mi portón. Yo temo por mi vida. Si le sacan de acá, yo estoy muerta. Así de simple”, relató.

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El denunciado se presentó ante la Dirección de Policía

La denunciante manifestó que, tras enterarse de la existencia de una orden de captura en su contra, el suboficial se presentó por su propia cuenta en la Dirección de Policía de Alto Paraná y quedó detenido.