Puerto Casado: condenan a cuatro años de prisión a un hombre por violencia familiar

Mediante el fiscal de Puerto Casado, Luís Amado, el Ministerio Público obtuvo una condena de cuatro años de pena privativa de libertad para Martín Ortiz Villamayor.

En un juicio oral fue declarado culpable como autor de violencia familiar en calidad de autor y durante el desarrollo de este, la Fiscalía presentó una serie de elementos probatorios que lograron demostrar la responsabilidad penal del hombre.

Conforme a los antecedentes del caso, los hechos se registraron en la ciudad de Fuerte Olimpo durante el año 2022, cuando Ortiz Villamayor habría agredido física y psicológicamente a su expareja, durante e incluso después de la relación.

“Según se probó durante el juicio, las agresiones fueron cometidas de manera sistemática contra la víctima”, detalla el informe de la Fiscalía.

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