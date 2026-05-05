Violencia familiar y abuso sexual en niños van en aumento, según datos de la Fiscalía

Según el informe de la Fiscalía, más de 100.000 causas ingresaron en los primeros cuatro meses de 2026, cifras que superan las del año pasado

El informe del primer cuatrimestre de 2026 revela que ingresaron un total de 100.820 causas entre enero y abril, superando las cifras del mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 96.688 causas, según el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía.

El año pasado, en enero ingresaron 24.469 causas; en febrero se registró un descenso, cerrando con 23.592; en marzo fueron recibidas 25.258, y en abril se investigaron 23.369 causas.

Este año, enero cerró con 24.462 causas. En febrero se investigaron 24.534 causas a nivel país, mientras que en marzo se registró un aumento considerable, alcanzando 27.526 causas denunciadas. En abril, el registro cerró con 24.298 causas, superando al mismo mes del año anterior.

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Diez departamentos y hechos punibles con mayor cantidad de denuncias

Según los datos publicados por el Ministerio Público, el departamento Central es uno de los que lidera la cantidad de causas ingresadas, con más del doble de hechos denunciados en Asunción.

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En ranking de causas ingresadas por departamento es el siguiente:

Central: 38.812 causas Asunción: 15.590 causas Alto Paraná: 10.778 causas Caaguazú: 5.783 causas Itapúa: 5.674 causas Cordillera: 4.057 causas San Pedro: 3.079 causas Amambay: 2.495 causas Guairá: 2.327 causas Concepción: 2.286 causas

Además de los datos geográficos, también la Fiscalía hizo un listado de los diez hechos punibles más denunciados en las oficinas de la Fiscalía:

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Violencia familiar. Hurto. Hurto agravado. Estafa. Amenaza. Daño. Exposición a peligro en el tránsito terrestre. Lesión. Apropiación. Lesión culposa.

Violencia familiar en aumento

Según el Observatorio del Ministerio Público, en los últimos dos años se registraron un total de 28.317 causas por violencia familiar.

En el 2025, en los cuatro meses, ingresaron 13.928 causas a nivel país, mientras que este año, siempre hasta abril, ya se están investigando 14.389 causas.

El promedio de edad de las víctimas es de 30 a 44 años, según el Observatorio del Ministerio Público.

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Destacan que la mayoría de las víctimas son mujeres.

En cuanto al lugar de los hechos, Central y Asunción, además de Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, figuran como los departamentos más críticos del país en relación con este hecho punible.

Abuso sexual en niños en aumento

Entre enero y abril de 2025 se registró un total de 1.145 causas por abuso sexual en niños a nivel país.

En el mismo periodo de este año ingresaron 1.039 causas a través de las oficinas de denuncias de la Fiscalía. En ambos periodos, se registró un promedio de nueve denuncias por día.

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Además, el maltrato a niños y adolescentes bajo tutela es un hecho que golpea una etapa sensible

Las cifras del Ministerio Público indican que en los meses analizados de los últimos dos años, se denunciaron 1.158 causas por este hecho punible.

En 2025 se registró un mayor número de casos, totalizando 587 denuncias, mientras que en 2026, en los primeros cuatro meses, se contabilizan 571 causas en investigación.

Por último, la Fiscalía destacó que debido al trabajo en conjunto con la Policía Nacional, ante los registros de casos, aproximadamente el 90% de las denuncias ingresaron por medio de la institución policial.