Ciudad del Este tendrá un viernes inestable, con lluvias y tormentas eléctricas

Para Ciudad del Este se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. Los vientos soplarán inicialmente desde el noreste y posteriormente rotarán al sector sur.

El cambio en la dirección de los vientos estará acompañado por un leve descenso de las temperaturas hacia las últimas horas del día. La institución meteorológica también señala que las condiciones serán inestables durante la jornada, con posibilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de la Región Oriental.

Para el sábado, el tiempo continuará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las condiciones tenderían a mejorar posteriormente. La temperatura oscilará entre 16 °C y 22 °C.

El domingo se espera un ambiente más fresco. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas. Las temperaturas estarán entre 13 °C y 20 °C.

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