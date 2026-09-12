Aparatoso vuelco de camión deja un saldo fatal en el Este

El percance ocurrió a las 04:00 sobre la ruta PY02 e involucró a un camión que transportaba gran cantidad de cerveza. se trata de un Mercedes-Benz, con chapa BCV 771, inscripto a nombre de Distribuidora Sol S.R.L., acoplado con un semirremolque con chapa AAH 718, inscripto a nombre de Feltes S.R.L.

Las bebidas se esparcieron por varios metros, dejando la pista mojada y con restos de vidrios, además de las canastas.

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El camión estaba al mando de Hugo Ramón Cano Colmán, de 44 años, domiciliado en vida en el Km 30 de la Ruta PY02, ciudad de Itauguá. El mismo fue asistido por bomberos voluntarios, ya que quedó varios minutos atrapado dentro del camión.

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Conforme a los datos recabados por la Policía Nacional, el camión de gran porte circulaba desde Asunción hacia Ciudad del Este a gran velocidad. Una de sus ruedas habría agarrado un alcantarillado, lo que le hizo perder el control, llevándose por delante árboles y postes del tendido eléctrico. Finalmente, terminó volcando de manera aparatosa, a consecuencia de lo cual el conductor murió.

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La fiscala de turno, Claudelina Corvalán, dispuso el traslado del cuerpo a una funeraria y del rodado a la explanada de la transportadora José Gil S.R.L., donde se realizará el peritaje correspondiente.