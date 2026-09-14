CDE: Controlan incendio, pero continúan las tareas de enfriamiento

Tras sofocar el fuego, los voluntarios realizan ahora trabajos de enfriamiento y verificación en los sectores afectados, con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos focos.

Andrés Fernández, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, pidió a los comerciantes y propietarios de los locales evitar ingresar al establecimiento mientras continúan las tareas.

El bombero explicó que algunas personas ingresaron al lugar para intentar retirar sus pertenencias y terminaron afectadas por la inhalación de humo.

En cuanto a la gravedad de las personas por intoxicación, explicó que recibieron oxígeno y que afortunadamente no requirieron hospitalización.

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Corte de energía

El bombero explicó que uno de los principales inconvenientes durante el combate al fuego fue la energía eléctrica. Funcionarios de la ANDE cortaron el suministro oficial, pero bomberos constataron que en el tercer piso la línea seguía energizada, por lo que no se descarta alguna conexión clandestina.

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Por su parte, Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, dijo que buscarán identificar a la persona que contrató a los herreros que presuntamente habrían provocado el incendio a raíz de una chispa generada durante trabajos de soldadura.