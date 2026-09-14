Incendio de grandes proporciones en la zona céntrica de Ciudad del Este

Varias unidades de bomberos voluntarios llegaron al sitio y trabajan intensamente para contener las llamas. Hasta el momento, se observa que el fuego se propaga hacia el interior del centro comercial.

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Debido a la gran magnitud del incendio, se aguarda la llegada de refuerzos de otras compañías de bomberos voluntarios para apoyar las labores de combate y control del fuego.

Uno de los afectados, Silvio Riveros, relató que cinco de sus casillas, donde tenía mercaderías y prendas de vestir, fueron completamente consumidas por el fuego.

“Lo único que pudimos rescatar fue una congeladora. Hace ocho años que trabajamos acá. El negocio es de mi esposa que justamente está pasando por un mal momento con su hermano en estado crítico en el hospital. Por eso las casillas estaban cerradas y cuando nos avisaron vine, pero la pérdida es total”, lamentó Riveros.

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De algunas casillas, los mesiteros y mototaxistas lograron retirar sus mercaderías antes de que fueran alcanzadas por las llamas.

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Trabajo de soldadura habría ocasionado el incendio

Por otra parte, el comisario Jorge Villalba, subjefe de la Comisaría 1ª, explicó que hasta el momento no cuentan con una confirmación oficial sobre el origen del incendio. Sin embargo, Villalba explicó que la hipótesis más fuerte apunta a que el fuego se habría originado a raíz de chispas generadas durante trabajos de soldadura en una de las casillas.