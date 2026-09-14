Semana comienza fresca y con probabilidad de lluvias dispersas en Ciudad del Este

Para este lunes, se prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día, con posibilidad de precipitaciones dispersas y vientos predominantes del sur.

Para el martes 15, el ambiente continuará fresco durante las primeras horas y luego se tornará cálido. Se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 24 °C.

En tanto, para el miércoles, se pronostica un inicio de jornada frío, seguido de un marcado ascenso térmico durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables. La mínima prevista será de 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C.