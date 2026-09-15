ABC en el Este
15 de septiembre de 2026 a la - 06:49

Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas

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La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas en el Este del país.

La jornada de este martes se presentará fresca a cálida en Ciudad del Este, con cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sur y posibilidad de lluvias dispersas durante las primeras horas, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Por ABC Color

La temperatura mínima prevista para hoy es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C. Las precipitaciones serían de carácter disperso y tenderían a disminuir posteriormente, dando paso a una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas.

El reporte de la DMH señala que las lluvias se concentrarían principalmente durante las primeras horas de este martes en sectores del este de la Región Oriental, con tendencia a mejorar posteriormente.

Para mañana, miércoles, se espera un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido posteriormente. El cielo se presentaría escasamente nublado, con vientos del sureste que luego serían variables.

Las temperaturas oscilarían entre 11 °C y 24 °C, por lo que el amanecer será nuevamente fresco, mientras que durante la tarde se registrará un mayor aumento de la temperatura.

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El jueves continuará la tendencia de recuperación térmica. El pronóstico prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables.

Para ese día se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C.