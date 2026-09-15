Ciudad del Este tendrá una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas

La temperatura mínima prevista para hoy es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C. Las precipitaciones serían de carácter disperso y tenderían a disminuir posteriormente, dando paso a una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas.

El reporte de la DMH señala que las lluvias se concentrarían principalmente durante las primeras horas de este martes en sectores del este de la Región Oriental, con tendencia a mejorar posteriormente.

Para mañana, miércoles, se espera un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido posteriormente. El cielo se presentaría escasamente nublado, con vientos del sureste que luego serían variables.

Las temperaturas oscilarían entre 11 °C y 24 °C, por lo que el amanecer será nuevamente fresco, mientras que durante la tarde se registrará un mayor aumento de la temperatura.

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El jueves continuará la tendencia de recuperación térmica. El pronóstico prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente serían variables.

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Para ese día se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C.