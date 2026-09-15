Siete casillas destruidas y primer piso de un shopping afectado es el saldo del incendio en CDE

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, explicó que, de acuerdo con las manifestaciones de testigos, una persona se encontraba realizando trabajos de herrería cuando una chispa habría generado el fuego que rápidamente se propagó por los puestos.

Las llamas se extendieron rápidamente debido a la gran cantidad de materiales inflamables existentes en los locales, principalmente ropas, juguetes, frazadas y camperas, lo que dificultó el control inicial del fuego con extintores.

Siete casillas y otros locales afectados

Rolón explicó que el fuego alcanzó siete casillas, además de cuatro a cinco salones (un depósito y locales comerciales) ubicados en el primer piso del shopping Mina India.

“Gracias a Dios, con la rápida reacción y el trabajo en conjunto de los cuerpos de bomberos se pudo controlar el fuego y evitar que avanzara hacia las otras casillas”, manifestó Rolón.

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El herrero fue trasladado al hospital

El hombre que se encontraba realizando los trabajos de herrería también tuvo que ser trasladado a un centro asistencial luego de sentirse mal.

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De acuerdo con el jefe policial, inicialmente se creyó que habría sufrido lesiones, pero posteriormente se enteraron que el hombre se descompensó a raíz del susto y la situación generada por el incendio.

Hasta el momento, no existe una estimación oficial sobre el monto de las pérdidas económicas ocasionadas por el incendio. Sin embargo, considerando la gran cantidad de mercaderías destruidas, se estima que el perjuicio sería millonario.