Violento asalto en Santa Rosa del Monday: incautan evidencias, pero no hay detenidos

El allanamiento fue efectuado por agentes de la oficina externa Santa Rita del Departamento de Investigaciones, Regional Alto Paraná. La vivienda allanada está ubicada en la colonia Jepopyhy, localidad de San Isidro, en el distrito de Los Cedrales, al sur del Alto Paraná.

De la casa se incautaron un estuche portafusil, un rifle calibre .22, sin marca ni procedencia, billetes varios de baja denominación, tanto en guaraníes como en moneda extranjera, y cheques. Además, encontraron municiones de diversos calibres, atuendos tácticos, pasamontañas, guantes, chalecos antibalas, entre otros elementos.

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Las prendas son similares a las utilizadas por los asaltantes, conforme se puede observar en las cámaras de circuito cerrado. Parte de las evidencias incautadas serían pertenencias de las víctimas, como la funda de armas de fuego y los cheques.

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El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete, explicó que, conforme a la investigación, la casa allanada sería el lugar donde los delincuentes planificaron el robo y desde donde partieron para perpetrarlo, para luego regresar al mismo sitio.

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También señaló que no descartan que se trate de una banda híbrida, es decir, conformada tanto por paraguayos como por extranjeros. “No queremos descartar que haya participación de personas extranjeras”, expresó.

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Ayer fueron abandonados dos vehículos que se habrían utilizado en el atraco, en las inmediaciones de la vivienda allanada este martes.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el violento atraco. Igualmente, no se confirmó de manera oficial el monto de dinero que había en la caja fuerte que se llevaron los asaltantes.

El violento asalto

El asalto fue perpetrado entre la noche del domingo y la madrugada de ayer por un grupo de entre nueve y diez hombres, quienes llegaron hasta la vivienda de Jonathan Aloisio Back Krampe portando armas de fuego y utilizando prendas similares a las de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

De acuerdo con los datos obtenidos, los delincuentes se llevaron la caja fuerte que contenía US$ 38.000, G. 27 millones y 4.000 reales, además de joyas cuyo valor estimado rondaría los G. 180 millones. Asimismo, se alzaron con fusiles y pistolas.