Asaltos de día y tortoleros de noche: la inseguridad no da tregua en Asunción

Mientras las autoridades insisten en que la inseguridad es solo una “sensación”, el día a día en las calles de Asunción muestra una realidad distinta. Acciones cotidianas como trasladarse de un lugar a otro, esperar a una persona en la calle o hablar por teléfono en la vía pública se han convertido en acciones de alto riesgo últimamente, a juzgar por las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Si bien son varios los hechos punibles que vienen acechando a la ciudadanía, no todos quedan registrados en videos; sin embargo las denuncias presentadas ante las autoridades competentes dan cuenta de una seguidilla de hechos delictivos que se han convertido en nuestro pan de cada día.

La inseguridad más allá de la “sensación”

El miércoles 26 de agosto pasado, alrededor de las 12:50, Hugo Adrián Fernández tuvo su celular arrebatado por motochorros en plena vía pública Juan XXIII casi Cecilio Da Silva, en inmediaciones del Shopping del Sol.

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Aunque no medió violencia, el ilícito dejó un perjuicio y la certeza de que los delincuentes no esperan la oscuridad de la noche para atacar y que actúan con total tranquilidad a plena luz del día y en lugares con gran concurrencia.

Mientras Fernández realizaba la denuncia en la Comisaría 10ª, otra víctima de un hecho similar ocurrido minutos antes y en las mismas condiciones, pero sobre la avenida Aviadores del Chaco, se encontraba en la dependencia policial para hacer la denuncia correspondiente.

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A punta de cuchilo, robaron celular y recaudación a un chofer de Bolt

El lunes 31 de agosto pasado, el ciudadano español Rodolfo Salvador García González, de 61 años, quien trabaja como chofer de Bolt sufrió un violento asalto en la zona del barrio Santa Librada de Asunción.

Los dos autores abordaron el coche a las 19:00 en Fulgencio Yegros y Nueva Asunción del barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora, según los datos del GPS de la cámara interna del vehículo.

Los jóvenes le pidieron al español que los trasladara a Asunción, pero al llegar a la calle Cristo Rey -justo frente al predio de la Asociación de Exalumnos del Colegio Cristo Rey, en el barrio Santa Librada, cerca del vertedero Cateura- lo asaltaron, a las 19:27.

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De manera imprevista, los pasajeros le colocaron un cuchillo en el cuello al español y le robaron su celular junto con la recaudación del día, unos G. 300.000. Tras despojarlo de sus pertenencias, los asaltantes huyeron a pie.

Adolescente fue despojado de celular y agredido con machete durante asalto

Al día siguiente, el martes 1 de setiembre pasado alrededor de las 12:30, otro violento asalto ocurrió sobre la calle Juan E. O’Leary casi Francisco Dupuis (5ª proyectada) y resultó víctima un adolescente de 15 años.

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En la ocasión, el chico se encontraba esperando a su compañero frente a una tienda cuando fue atacado por un hombre que descendió de un vehículo y tras despojarle del celular que tenía en la mano, le golpeó con un machete en el rostro, pese a que la víctima en ningún momento opuso resistencia.

“Él no puso resistencia, le pasó bien el teléfono celular e igual le metieron un machetazo por la cara”, expresó Arturo Caselli, padre de la víctima, tras manifestar su indignación por la brutal agresión sufrida por su hijo.

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Agentes policiales, avasallados por los tortoleros

Si los asaltos ocurren a plena luz del día, la noche es de los tortoleros, como se conoce popularmente los ladrones que rompen los vidrios de los automóviles para robar. En los últimos tiempos, la acción de estos maleantes tiene a mal traer a la ciudadanos de la capital, especialmente durante la noche, cuando la presencia policial es prácticamente nula.

“Estamos avasallados prácticamente por estos tortoleros”, admitió el subcomisario Livio Brizuela, subjefe de la Comisaría 11ª de Asunción, que da cobertura de seguridad al barrio Mariscal Estigarribia. Fue en declaraciones a ABC el 11 de agosto pasado, ante una consulta sobre la acción de tortoleros en al menos tres vehículos de estudiantes del turno noche del Colegio Técnico, cuyos vidrios fueron destrozados y objetos fueron hurtados de sus interiores.

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El jefe policial instó a los ciudadanos a no dejar objetos de valor en el interior de sus vehículos y aseguró que se realizan “patrullas preventivas” todos los días. Asimismo, recordó que han realizado “muchas aprehensiones”, pero que los aprehendidos suelen recuperar rápidamente su libertad.

El 4 de setiembre, se reportaron otros dos casos en el barrio Ytay y en el barrio Nazareth y el 7 de setiembre pasado, unos tortoleros que fueron alteados por un agente policial chocaron con su vehículo a la moto del uniformado, para luego darse a la fuga. Ocurrió en el barrio Las Lomas.

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El hurto de autopartes también constituye un problema que afecta prácticamente a diario a los ciudadanos en la capital, aunque no siempre las víctimas acuden a la a comisaría a formular la denuncia formal por tratarse de delitos bagatelarios.

Precisamente ayer por la tarde, agentes de la Comisaría 6ª de Asunción detuvieron a dos hombres en el barrio Villa Morra con accesorios de automóviles presuntamente hurtados. La acción de estas personas fue captada por cámaras de vigilancia de la zona.

Los sospechosos, que se movilizaban en un automóvil Toyota Vitz, año 2008, en cuyo interior los policías encontraron ocho espejos retrovisores, nueve tapas de retrovisores de distintos colores y cinco grapas del sistema de movimiento de espejos.

Desde ABC contactamos con el Comisario principal José Santacruz, jefe de Prevención y Seguridad de Asunción para conocer datos estadísticos de las denuncias recibidas en las comisarías de la capital, así como las acciones emprendidas para hacer frente a la delincuencia, pero el jefe policial no contestó nuestras llamadas ni mensajes.

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Robos domiciliarios lideran ranking de pedidos de auxilio al Sistema 911

Aunque estos hechos delictivos fueron filmados en Asunción, los registros de la Policía Nacional dan cuenta de una serie de hechos similares en todo el país. En el primer trimestre del corriente año, el Sistema 911 registró la siguiente cantidad de llamadas de emergencias por los siguientes hechos punibles contra los bienes de las personas:

Robo agravado:154

Hurto agravado: 39

Tentativa de robo: 754

Robo domiciliario: 2.153

Robo: 1.058

Hurto: 995

Tent. de robo domiiliario: 862

Robo de motocicleta: 854

Robo en establecimiento comercial: 407

Robo o hurto del interior de vehículo: 288

Robo de vehículo: 227

Tent. de robo en establecimiento comercial: 157

Robo o hurto dentro de transporte público: 24

Hurto agravado en banda: 1

Cabe destacar que el mayor número de las llamadas -20.594- se debió a hechos de violencia familiar, seguido por polución sonora (17.944) y perturbación de la paz pública (16.092).

Asimismo, el reporte de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles del mismo periodo, da cuenta de los siguientes hechos punibles contra los bienes de las personas:

Robo agravado: 81

Robo: 32

Hurto agravado: 116

Tentativa de robo agravado: 113

Violencia familiar y delitos contra los bienes de las personas en el “top 10″

Por otro lado, datos oficiales recabados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) revelan que entre los meses de enero a junio de 2026 la Policía Nacional procedió a la detención de un total de 15.952 personas dentro del territorio nacional, de las cuales 10.550 personas fueron aprehendidas sin orden judicial.

De este total, 14.945 son hombres y 1.007 mujeres. De acuerdo con estos datos, se registra un promedio de 87 detenidos por día y 2.659 aprehendidos por mes durante el primer semestre de 2026, según la publicación compartida en su página web.

Asimismo, el MNP destaca que un total de 5.708 personas fueron detenidas por delitos contra los bienes de las personas.

De la tabla de los 10 principales hechos punibles que motivaron las aprehensiones en todo el país, se desprende que la violencia familiar es el principal.

Asimismo, el informe precisa que el 14,4% de las aprehensiones y detenciones se deben a hechos punibles contra la convivencia de las personas como perturbación de la paz pública, entre otros.

El MNP señala que Asunción y el departamento Central se destacan por concentrar la mayor cantidad de detenidos, con un total de 2.703 y 5.943 aprehendidos, en ese orden. El departamento de Alto Paraná ocupa el tercer lugar, con 1.210 detenciones.

El informe del MNP está basado en información proveída por el Departamento de Estadística, Mapeo y Observatorio Criminal de la Policía Nacional al 30 de junio del 2026.