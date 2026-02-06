Ciudad del Este y Foz de Yguazú unen fuerzas contra estafas a turistas

El encuentro se realizó en la sede del 14° Batallón de la BPM de Foz de Yguazú, y contó con la presencia del comandante de la Tercera Compañía de Atención a Turista, teniente Gabriel Battesini.

Lea más: Recomendaciones clave para que turistas no caigan en estafas al comprar en Paraguay

Durante la reunión, tanto la delegación paraguaya como el jefe policial brasileño coincidieron en la necesidad de articular trabajos conjuntos para dar respuestas concretas a los turistas brasileños que resultan víctimas de estafas en comercios de Ciudad del Este.

En ese sentido, el teniente Battesini contó que reciben de manera recurrente denuncias de sus compatriotas que fueron víctimas de estafa en Paraguay, por lo que es importante contar un contacto directo con las instituciones paraguayas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Participaron de la reunión la presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Alison Anisimoff, la concejala Valeria Romero, además de directores de Defensa del Consumidor y de Orden y Seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La concejala Valeria Romero manifestó que las estafas están siendo cometidas por personas que forman parte de un esquema que integran incluso quienes deberían proteger a los turistas. Afirmó que “hay mucha gente honesta que trabaja día a día para ganarse el pan”.

Controles

Lea también: Clausuran local comercial tras acumular 14 denuncias por presuntas estafas a turistas

La Municipalidad de Ciudad del Este, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y la División de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones, informó que desde este mes se reforzaron los controles a locales comerciales.

Durante estos operativos, varios comercios denunciados por estafas fueron clausurados, al constatarse además que no contaban con patente comercial.