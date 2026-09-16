Pronóstico anuncia ambiente frío a cálido en Ciudad del Este

Para hoy, miércoles, se espera una jornada fresca a cálida, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste, que posteriormente serán variables. La temperatura mínima prevista es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

Mañana, jueves, continuará el ascenso de las temperaturas, con una mínima de 13 °C y una máxima estimada de 26 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego serían variables.

Para el viernes, las condiciones meteorológicas tenderían a desmejorar. Se pronostica una jornada fresca a cálida, mayormente nublada, con vientos variables y lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. La temperatura oscilaría entre 17 °C y 23 °C.